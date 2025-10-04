¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡¦£Æ£±Æ®¾º´¡¹ÌÚ¾¼É§ÇÕ¡ÛàÆ®¾áº´¡¹ÌÚ¾¼É§»á¤Èà²øÊªáÂìß·Àµ¸÷»á¤¬àÇú¾Ðá¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼
¡¡¶¥ÎØ¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÇàÆ®¾¡í¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¾¼É§»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÉðÍº¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¼«¿È¤Î´§¥ì¡¼¥¹£Æ£±¡Ö¶å¥¹¥Ý¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¿ÆüËÜÌ¾ÎØ²ñ¥«¥Ã¥×Âè£±£´²óÆ®¾¡¦º´¡¹ÌÚ¾¼É§ÇÕ¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ïà²øÊªá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤ÎÁ°½êÄ¹¤Ç¸½ºß¤ÏÆ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂìß·Àµ¸÷»á¡Ê£¶£µ¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
àÆ®¾á¤Èà²øÊªá¤ÏÆüËÜ¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½¡¦ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ÎÆ±´üÀ¸¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÀÚâøÂöËá¤·¡¢º£¤Ç¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë£²¿Í¤Ï»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø¹»»þÂå¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö·Ð¸³¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Âìß·»á¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ»á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤¬Ä¶Àä¤Î¥É¥ä´é¤Ç±þ¤¸¤ë°ìËë¤â¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤â¶¥ÎØ³Ø¹»¤Þ¤Ç¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¿¥¤µ¤ó¤ËµÇ°¤âÆÃÊÌ¤âÀè¤ËÁ´Éô¼è¤é¤ì¤¿¤·¡¢·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿º´¡¹ÌÚ»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Âìß·»á¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¥É¥ä´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎºäËÜÊÙ»á¤«¤é»×¤¤½Ð¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Î¾¼Ô¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤ËÎ©Àî¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£¥ì¡¼¥¹¤ÇÏ¢·¸¤·¤¿¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âìß·»á¤¬»Å³Ý¤±Â»¤¸¡¢¶¦ÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¥¿¥¤µ¤ó¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤Èº´¡¹ÌÚ»á¤Îº¨¤ßÀá¤ËÂÐ¤·¡¢Âìß·»á¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥ì¡¼¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¾ìÆâ¤ÏÇú¾Ð¡£Ãú¡¹È¯»ß¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£