“政界きっての阪神ファン”女性初の自民党総裁・高市早苗氏とは？元キャスターでXJAPANの名曲熱唱も

自民党の新総裁に選ばれた高市早苗氏は1961年奈良県に生まれで、現在64歳。若い頃はバイクを乗り回し、愛車はカワサキ・z400GPでした。

神戸大学時代は軽音楽部に入り、ヘビーメタルバンドでドラムを担当していました。

神戸大学を卒業すると、松下政経塾に入塾。そして、アメリカ議会のスタッフを経て日本に帰国するとテレビのキャスターとしても活躍し、フジテレビでも「朝だ！どうなる」の番組キャスターを務めていました。

政界進出は1993年の衆議院選挙で、無所属で出馬し、初当選しました。

その後、新進党の結成に加わりますが、1996年に自民党に移籍し、森派に所属。

森政権が国民から不人気だった際には「勝手補佐官」を名乗り、森総理を励ましました。

2006年には、第1次安倍内閣で初入閣し、少子化対策や科学技術などの担当大臣を務めました。第2次安倍政権では、女性初の自民党政調会長に就任します。

また、高市氏は永田町きっての阪神ファンとしても知られており、2014年に取材した際には、阪神の和田監督が使っていたバットを披露してくれました。

そして、自身がドラムを叩くこともあり、XJAPANのYOSHIKIさんのファンということで、スマホの待ち受けもYOSHIKIさんとのツーショットでした。

フジテレビの歌合戦に出演した際にもXJAPANのラスティーネイルを熱唱していました。

そして2021年。高市氏は総裁選挙に初出馬します。

安倍元総理の支持を得て健闘しましたが、結果は4人中3位に終わりました。

そして去年の総裁選。自身の名前をもじって「サナエあれば、憂いなし。」を掲げ、

積極財政に加え、保守的な政策を前面に出し、1回目の投票で1位となり、決選投票に進みましたが、石破首相の前に逆転負けを喫しました。

その後、総務会長の打診を固持するなど、石破政権とは距離を置き、1年後に再びめぐってきた総裁選の舞台。

高市氏は雪辱を果たし、自民党初の女性総裁となりました。