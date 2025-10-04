俳優佐藤浩市（64）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、仕事を続ける上でのモチベーションについて語った。

イベントは、今秋に同局で放送されるドラマ3作のメインキャスト陣12人が登壇。「フェイクマミー」（10日開始）に出演する中村蒼（34）は、長い間役者として第1戦で活躍を続ける佐藤へ「モチベーションを保ち続けるコツ」について質問した。

佐藤は「モチベーションは…生活」とジョークを挟むも、周囲が気が付かず「今笑うところなんだけど」と苦笑。妻夫木聡（44）も「分かりづらいギャグを…すみません」とフォローした。

そして、仕切り直し、佐藤は「やりたいと思える気持ちと、今これをやりたいということは別に分からなくても良いと思うんですよ。ただ、その時その時の自分じゃなくて、先々『こんなことをやりたいな』って思うものをちょっと先に持っておく」と助言。「そうすると、その歳になって、自分ができるかなっていう時にその役に巡り合えればそれはそれで良いけど、そうでなくてもその次に何か…っていう風に考えながら」と思考を明かした。

これに、中村は「ありがとうございます」と深く聞き入った。

佐藤は日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（12日スタート）に出演する。