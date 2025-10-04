Àö¤¦¤È¿å¤¬¿¿¤Ã¹õ¡ª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤¬¡Ö¹õ¤¤ÉÛ¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é
¡Ö¹õ¤¤ÉÛÀ½ÉÊ¡×¡£¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤ä¥Û¥³¥ê¤Ï¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤±¤É¥·¥ß¤äÁ´ÂÎÅª¤Ê±ø¤ì¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤É¤³¤í¡Ä¡£¤·¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÁ´Á³Àö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@coco_ara_cleaning¡Ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë¹õ¤¤ÉÛ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤è¤¯»È¤¦¹õ¤¤ÉÛÀ½ÉÊ¤òÀö¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È
¿§Íî¤Á¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¼êÀö¤¤¤¬Å´Â§¡ª
¢¦ ¹õ¤¤ÉÛ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÀö¤¤Êý
¡¦Àö¤¦Á°¤Ë¡Ä
Àö¤¨¤ëÁÇºà¤Ê¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¹õ¤Ï¿§Íî¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤Î¼êÀö¤¤¤¬Å´Â§¤È¤Î¤³¤È¡£³×À½ÉÊ¤Ê¤É¤ÏÀäÂÐÀö¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¡ª
¡ ÀöÌÌ´ï¤Ë¿å¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÃåÍÑ¤ÎÃæÀÀöºÞ¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
¢ Àö¤¦¤â¤Î¤òÆþ¤ìÍ¥¤·¤¯¤â¤ßÀö¤¤¡£¢ª ¿å¤¬¿¿¤Ã¹õ¤Ë¡ª¿§Íî¤Á¤Ç¤Î¹õ¿§¤Ë²Ã¤¨¤Æ±ø¤ì¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
£ ¤¢¤ëÄøÅÙ¿å¤¬Âù¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤¹¤®¡¢Ã¦¿å¤ò¤«¤±¤ÆÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æü±¢¤Ë´³¤·¤Æ¡¢É½¤ÈÎ¢¤â´¥¤«¤·¤¿¤é´°À®¡ª
¢¦½ÐÅµ¡§ÂðÇÛ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Îcoco-ara¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¤è¤¯»È¤¦¹õ¤¤ÉÛÀ½ÉÊÍ½ÁÛ³°¤Ë±ø¤ì¤Æ¤ë¡©