¸µ¹â¹»µå»ù¤Ç½ÀÆ»ÆóÃÊ¡ÄÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤Î24ºÐ½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼à¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÈ©¥¥ì¥¤¡¢¤¹¤ó¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡Ö¼ûÍ×¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë! ¡×¤ÎÀ¼
¥ï¥¤¥ë¥É¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿ÌÂºÌ¥Ó¥¥Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖP.P.P.TOKYO¡×½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¨¥Á¥«¡¦¥ß¥ä¥Ó(24)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Ãå¤¿¤¤¤«¤éÃå¤¿¤Î!¡×¤È¡¢ÌÂºÌÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤«¤é¸«¤¨¤ë¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÈ©¥¥ì¥¤¡¢¤¹¤ó¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¤Í!¡×¡Ö¼ûÍ×¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ë! ¹ÇØ¶Ú¡¦Âçç½¶Ú¡¦µÓ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹ÇÛÊ¬¤¤¤¤¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Á¥«¤Ï¡¢¹â¹»¤Ç¹Å¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤·ºÇÂ®136¥¥í¤òµÏ¿¡£½ÀÆ»¤Ï¹õÂÓÆóÃÊ¡£ÍÄ¾¯»þÂå¤«¤éÀ¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿20ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£2022Ç¯9·î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÈ¾À¸¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£