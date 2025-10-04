¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ»÷¤Æ¤ë¡×»Ð¤Ï¿Íµ¤ÀäÄº¤Ç°úÂà¡¢µÁ·»¤ÏÂç²ÏÇÐÍ¥¡Ä3Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤Î30ºÐ¥â¥Ç¥ëà³¤³°ËþµÊá»Ñ¤Ë¡Ö°ã¤¦²Ä°¦¤µ¤Ç¹¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×
¥¿¥¤Î¹¹Ô¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ
¡¡»Ð¤Ï2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¿Íµ¤½÷Í¥¡¢µÁ·»¤ÏÂç²Ï½Ð±éÇÐÍ¥¡Ä¡£30ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Îà³¤³°Î¹¹ÔáËþµÊ»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤¿¿ÈÂÎ¤ËÝî¤ß¤¿¹ÈÃã¡£¤ªÆùlover¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¤¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤À¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê³Ê¹¥¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏNANAMI¡£¡Ö#¥¿¥¤Î¹¹Ô¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ»×¤¦¤±¤É¤ä¤Ñ¤ê¾Ð´é¤¬¤¹¤´¤¤»Ð¤Î¿¿´õ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ä¤·¤Ê¤Ê¤ß¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤ó¤À»öÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦²Ä°¦¤µ¤Ç¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡NANAMI¤Î»Ð¤Ï2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó(36)¡£µÁ·»¤Ï»³ËÜ¹Ì»Ë(48)¤Ç¡¢16Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×¤Ë¡¢°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤ÎÉð¾¡¦ÂçÌ¾¤Ç¤¢¤ëÀÐÅÄ»°À®Ìò¡¢22Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤Ë¤Ï¡¢³ùÁÒ»þÂå½é´ü¤ÎÁêÌÏ¹ñ¤ÎÉð¾¤Ç¤¢¤ë»°±ºµÁÂ¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¹¥±é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤¿NANAMI¤Ï22Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSPiCYSOL¡×¤ÎAKUN¤È¤Î·ëº§¤òSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£