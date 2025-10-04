地区シリーズへと駒を進めたドジャースの大谷翔平選手が日本時間4日、翌日のフィリーズ戦を前に会見に臨みました。

大谷選手は日本時間6月17日に663日ぶりとなる投手復帰を果たすと、レギュラーシーズンで14試合に先発登板し47イニング、62奪三振、1勝1敗の防御率2.87を記録しました。

地区シリーズに進出したドジャースは、第1戦の先発として大谷選手が登板予定。ポストシーズン中に投手とそれ以外の二刀流で出場するのは、メジャーリーグ史上初となります。

ポストシーズンでの投手デビューを目前に控え、大谷選手は「すごい楽しみにしています」と一言。「もちろん緊張することもあるとは思いますけど。シーズンをこれまで勝ってきて、また明日プレーできるということにまず喜びを感じていますし。健康な状態で、明日またプレーできる状態を迎えられれば、それは自分にとって幸せなことだなとは思います」とコメントしました。

「シーズンの最後まで使ってしっかりリハビリの過程を終了できたのは、それ自体が素晴らしいことでした」と、投手復帰を果たしチームに貢献した今シーズンを振り返る大谷選手。続けて「素晴らしいチーム相手に僕らはワイルドカードで勝ち上がってきている立場なので、挑戦する気持ちを持って、素晴らしいチーム相手に自分たちの野球をしっかりできれば、十分に勝機はあるんじゃないかなと思っています」と語りました。

対戦相手のフィリーズとは今季1試合に先発登板。5回を投げノーヒットに抑えるなど、5奪三振、無失点と完璧なピッチングを見せていました。

今季2度目の対戦に向けて、大谷選手は「それはお互いに、いいこともあれば悪いことも、その都度対戦するたびに学んでいくんじゃないかなと思うので、お互いに前回の対戦を通して自分をどう攻めるか、相手をどう攻めるかっていうところを勉強して明日の試合に臨むんじゃないかなと思っています」とコメントしました。

さらに、「試合になった方が球速が上がるタイプのピッチャーもいますし、あまり変わらないっていうタイプのピッチャーもいるとは思いますけど、僕はどちらかというと試合の方が球速が上がるタイプ」と説明する大谷選手。翌日の登板に向けて「あとは全体のバランスがどうしても大事になってくると思うので、興奮することは悪いことではないですし、それをしっかりと制御して、試合を作っていくっていうのが大事かなと思っています」と、力強く語りました。