ドジャース・大谷翔平（31）が日本時間5日、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第1戦に、ポストシーズン（PS）史上初の投打のリアル二刀流で出場する。

元祖二刀流のベーブ・ルース（当時レッドソックス）は1918年、ヤンキースとのワールドシリーズ（WS）でマウンドに上がり、打席にも立ったが、ヤ軍との申し合わせにより、投打の同時出場はなかった。このWSでルースに本塁打が出なかったため、大谷が一発を放てば、PSでの二刀流選手第1号となる。

レッズとのワイルドカードシリーズ2試合では2本塁打を放ち、9打数3安打の打率.333、4打点。リードオフマンとして打線をけん引したものの、この地区シリーズは昨季の同僚に手を焼きそうだ。

昨オフ、1年約33億円でドジャースからレッドソックスにFA移籍した右腕のウォーカー・ビューラー（31）だ。レ軍では23試合で7勝7敗、防御率5.45と不振で、8月下旬に解雇。マイナー契約で入団したフィリーズでは先発5番手を確保し、3勝0敗、防御率0.66で、チームの地区連覇に貢献した。

トミー・ジョン手術から復帰した昨季、ドジャースで1勝6敗、防御率5.38と苦しんだ。が、ポストシーズンは4試合で1勝1敗、防御率3.60と復調し、特にヤンキースとのワールドシリーズでは無双した。先発した第3戦は5回を無失点、ド軍が王手をかけて臨んだ第5戦は1点リードの九回に登板し、2者連続三振を含む三者凡退に仕留めて胴上げ投手に。

ドジャース在籍時からPSに強く、19試合（先発18試合）で4勝4敗、防御率3.04と結果を残している。今回の地区シリーズではローテの関係からロングリリーフやクローザーとして起用される見込み。

ウォーカーは昨オフ、レッドソックス入団会見でド軍を含めて複数の球団と交渉したことを明かし「ドジャースは他球団ほど、自分に熱心ではなかった」と、古巣への恨み節を口にしていた。

大谷はエンゼルス時代も含めてウォーカーに対して4打数2安打と結果を残しているとはいえ、古巣憎しの右腕にきりきり舞いさせられるかもしれない。

そんな大谷にとって、敵地で行われる1、2、5戦は苦しい戦いになりそうだ。フィリーズファンの質はお世辞にもいいとは言い難く、「便器に相手チームの主力のベースボールカードを置く」なんてことは日常茶飯事。これまでも大谷は壮絶な野次に晒されてきた。しかも、今年は球団までも“打倒ドジャース”に躍起になっているというのだ。いったいどういうことか。

