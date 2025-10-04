»²À¯ÅÞ¤µ¤äµÄ°÷¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤ÎÀÄÃ»½÷»ÒOG ¾®Ãæ¹â¤Ï¸øÎ©¡¢½¢¿¦É¹²Ï´ü¤Î¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡ÚÂ³¡¦¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò ¡Û
¡ÚÂ³¡¦¤¢¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î°Õ³°¤Ê³ØÎò ¡Û#2
»°Ã«¹¬´î¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯¹ë¹»¤À¤Ã¤¿À¤ÅÄÃ«³Ø±à¤òÁª¤ó¤À¥ï¥± 4Ç¯Á°¤ËÍý·Ï¥³¡¼¥¹¤ò¿·Àß¤·¤¿¿Ê³Ø¹»
¡¡¤µ¤ä¡Ê»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡50Âå°Ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀÄ»³³Ø±¡½÷»ÒÃ»´üÂç¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÀÄÃ»¡×¡Ë¤ÎOG¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¡£ÃËÀ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º½÷À¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¹â»ëÄ°Î¨½÷²¦¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤¬ºß³Ø¤·¤¿80Ç¯Âå¤ÏÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÀÄÃ»¤¬¤â¤Ã¤È¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¤ê¤·»þÂå¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ÏÀÄ»³³Ø±¡¹»Í§²ñ¤ÎÂåµÄ°÷¡£Åö»þ¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀµÌçÁ°¤ÎÀÄ»³ÄÌ¤ê¤Ï¹âµé¼Ö¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ö¸÷·Ê¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç·Ä±þ¤äÅìÂç¤Î¶âËþÃË»Ò¤¬ÀÄÃ»½÷»Ò¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÜ¿Í¤¬¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¤Ï¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤ÊÀÄÃ»¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¡¢ÀÄÃ»¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂåÉ½³Ê¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¤µ¤ä»²±¡µÄ°÷¡Ê±öÆþÀ¶¹á¡¢43¡Ë¤À¤í¤¦¡£»³¸ý¤Î18Ç¯¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¹»Í§²ñÂåµÄ°÷¤Ï¡Ö¤½¤Î´Ö¤ËÀÄÃ»¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²Â©¤¹¤ë¡£90Ç¯Âå¤Ë¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÄÃ»¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëµ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÀÄ»³ÄÌ¤ê¤ËÊÂ¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¿ô¤â½Ö¤¯´Ö¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤µ¤ä»á¤Ï¾®Ãæ¹â¤ÈÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¹»¤Ç³Ø¤ó¤À¡£Èà½÷¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸©Î©²£ÉÍÆüÌî¹â¹»¤Î7Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®»³ÀéÈÁ½°±¡µÄ°÷¤¬¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¹»¤Ï¤µ¤ä»á¤ÎÂ´¶È¸å¡¢ÌîÄí¹â¹»¤ÈÅý¹ç¤·¡¢²£ÉÍÆîÎÍ¹â¹»¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2001Ç¯¡¢ÀÄÃ»¤Î±ÑÊ¸³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤µ¤ä»á¡£¤«¤Ä¤Æ½÷»Ò¼õ¸³À¸¤ÎÆ´¤ì¤ÎÅª¤À¤Ã¤¿ÀÄÃ»¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö4Ç¯À©Âç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹½÷À¤¬Áý¤¨¡¢Ã»Âç¤ËÀª¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¡×¤ÈÂç¼êÍ½È÷¹»´´Éô¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯ÀÄÃ»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¥é¿§¤ÎÌ¤Íè¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ»Âç¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤Îº¢¤Î³ØÀ¸¤Ï¤È¤ê¤ï¤±ÉÔ¶ø¤ò¤«¤³¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¤Î¤ÏÍý»ö²ñ¤ÎÌò°÷¤âÌ³¤á¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Î¸µ¶µ¼ø¡£¤µ¤ä»á¤Ï¤Þ¤µ¤Ë½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£90Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤éÂ³¤¯É¹²Ï´ü¤Ï¿·À¤µª¤ËÆþ¤ëÁ°¸å¤ËIT¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¾õ¶·¤Ï°²½¡£¤µ¤ä»á¤¬Â´¶È¤¹¤ë03Ç¯¤ÎÂçÂ´¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï55.1¡ó¤È²áµîºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤ä»á¤òÃÎ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅö½é¤Ï½¢¿¦¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤ä»á¤ÏÂ´¶È¸å¡¢±é²Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÊÝ¼é·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÀÄÃ»Â´¶È¤Î¸ª½ñ¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡¡¤¿¤Àº£¸å¡¢ÀÄÃ»Â´¶È¤Î·ÐÎò¤Ï¤¢¤Þ¤êÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£19Ç¯ÅÙ¤«¤éÊç½¸¤òÄä»ß¡£3Ç¯Á°¤Ë¤Ïºß³ØÀ¸¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´°Á´ÊÄ¹»¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÄÃ»¤ÎÌ¾¤ÏËº¤ìµî¤é¤ì¤ë±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë60Âå¤ÎOG¤Ï¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÅÄÃæ´öÂÀÏº¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë