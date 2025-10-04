※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任初日から自慢話と独断授業で生徒や教師を困惑させる非常勤講師・岡田。結婚や出産を視野に「講師は腰掛け」と言いながら、授業では熱血指導で生徒を叱責。やがて居残りを命じられた生徒の手に岡田の爪跡による傷が見つかるが、生徒は大事にしたくないと黙ったまま。岡田はSNSでの振る舞いも相まって評判を下げ、音楽の授業まで嫌いになりそうと教室中に不満が募る。一方、優しく話しやすい実習生・川合の好感度は急上昇し、その噂を岡田が耳にしてしまう――。



■実習生の素顔が「かわいすぎる」と話題に！

■学校一のイケメンも思わず惚れ惚れ!?■納得いかない！人気を集める実習生の存在実習生・川合は、服の値札を外し忘れるといったおっちょこちょいな一面を見せつつも、眼鏡を外せば驚くほどかわいいと話題に。イケメンの三村が思わず猛アタックするほどの人気ぶりです。しかし、川合本人はその気配をさらりと受け流している様子。そんな噂を耳にした岡田の胸中は、決して穏やかではありませんでした――。(スズ)