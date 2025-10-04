石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出された。新総裁就任が有力視されていた小泉進次郎農相は決選投票で敗れた。

小泉氏にとっては昨年に続き２度目の挑戦だったが、またも敗北。第１回目の投票では議員票８０で高市氏の６４を上回ったが、決選投票では高市氏が１４９、小泉氏が１４５と逆転された。都道府県票は高市氏３６、小泉氏１１で、最終得票数は高市氏１８５、小泉氏は１５６。約３０票届かなかった。

前回２０２４年の総裁選でも本命と目されながら、選挙期間中の発言で党員支持が激減。決選投票にすら進めず、石破氏、高市氏の後じんを拝した。当時のことを「投票日の朝、地方票の速報を見た時に『これもダメか』『あれもダメか』となって。会場の仲間に申し訳なかった」と投開票前に敗北を悟っていたことを告白。「あんな思いをしたくない」と、並々ならぬ思いで総裁選に臨んでいた。

そのため、今回の総裁選は自らの武器・発信力を削減してまで安全運転にこだわった。討論会などの原稿も、前回の若手中心からベテラン議員らを中心に草案を作るように変更。国民の見解が大きく分かれる「夫婦別姓問題」などには切り込まずに独自性を薄め、経済対策、外国人問題などで全候補共通で賛同できるような政策を打ち出した。前回総裁選では陣営選挙対策本部に記者室を作り、フルオープンだった雰囲気も一変。ＳＮＳのコメント欄も閉鎖し、余計な雑音を振り切った。

選挙戦中には陣営のステマメール騒動が勃発した。何を聞かれても「指示した議員本人には殺害予告、事務所の爆破予告を寄せられている」「二度とこういうことのないよう、再発防止に努める」などの文言をひたすら繰り返すことで失点を最小限に抑えようとしたが、影響は甚大だった。さらに、お膝元・神奈川県連で８２６人の強制離党させられたとの報道も出たことが響いた可能性は大いに考えられる。