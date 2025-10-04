自民党総裁選が４日開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代の総裁に選出された。

１９５５年の自民党結党以降、女性が総裁選に出馬したのは、２００８年の小池百合子現東京都知事が初めて。その後、２１年に高市氏と野田聖子氏、２４年に高市氏が立候補。高市氏は”三度目の正直”で初めての当選となった。現在の国政政党のうち、女性が代表を務めるのは共産党の田村智子委員長、社民党の福島瑞穂党首の３人となる。

１５日にも開かれる臨時国会では、首相指名選挙における一本化を巡る野党協議が現在のところは不調であることから、高市氏が石破茂首相の後任として、第１０４代内閣総理大臣に選ばれる公算が大きい。１８８５年に伊藤博文が初代に就任以来、憲政史上初の女性首相が誕生する。

日本では政治のトップに初めて女性が就くこととなるが、海外では半世紀以上も前から女性の政治部分野への参画が進んでいた。世界で初めて女性が首相となったのはスリランカ。夫の暗殺を機に政界入りしたシルマウォ・バンダーラナーヤカ氏が、１９６０年に就任した。

世界的によく知られているのは、マーガレット・サッチャー元英首相。化学者、弁護士を経て５９年に下院議員に当選。７５年に保守党の党首となり、７９年に５３歳で同国初の女性首相となった。その後３期、約１１年半にわたり政権を担当。妥協を許さない政治姿勢から「鉄の女」と評された。、英国経済の立て直しを成功させたほか、外国でもレーガン元米大統領、ミッテラン仏元大統領ら世界の首脳と渡り合った。

ちなみに、先進７か国（Ｇ７）では、過去も含めて女性の政治トップが誕生していないのは、米国のみとなった（フランスは大統領は男性のみだが、首相には過去２人の女性が就任している）。