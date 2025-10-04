俳優の妻夫木聡が４日、都内で行われた、１０月期のＴＢＳ系連続ドラマの出演者が集う「ＴＢＳ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２５ Ａｕｔｕｍｎ」に出席した。

妻夫木は日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に主演する。競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。

現在撮影中で「馬とのシーンが多いので、早朝の撮影が多い。（午前）２時出発とかありますもんね」と告白。「現場は和気あいあいとしています」と笑みを浮かべた。佐藤浩市も「大変さが画になるという意識をもって持ってやっている」と日々の心がけを明かした。

この日は今クール放送の３ドラマのメインキャストが一堂に会した。佐藤は「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）に主演する夏帆とは、約２０年ぶりの再会。親子役を務めており、佐藤が「元気か？」と声をかけると、夏帆は「何とか元気にやっています。当時中学生だったので、大人になりました」と笑顔。佐藤は「それを聞けただけでも十分」と”父”の顔を見せ、夏帆も「浩市さんにお会いできるのをすごく楽しみに来たのでうれしい」と喜んだ。

２人の他にも「じゃあー」に出演する青木柚と「フェイクマミー」（金曜・後１０時）に出演する川栄李奈も共演歴があり、思い出話に花を咲かせた。その姿を見た妻夫木は「（この会は）同窓会みたいな感じ」と目じりを下げた。

同作に出演する目黒蓮、松本若菜も出席した。