◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３３節 清水１―１ＦＣ東京（４日・アイスタ）

試合前、ともに勝ち点４０で並んでいた１１位・清水と１３位・ＦＣ東京の対戦は１―１で引き分けた。

序盤からボールを握り、チャンスをつくったのはアウェーのＦＣ東京だった。前半８分にはＦＷマルセロヒアンがシュート。１４分には、ＦＷ佐藤が好機を迎えるも決めきれず。２０分にもＭＦ遠藤がペナルティーエリア外、中央やや右寄りからミドルシュートもＧＫ梅田に阻まれた。２３分にはカウンターから、ＭＦギリェルメのパスを中央でＭＦ高が狙うも、枠外へ。

ホームの清水は、２８分にゴール前でＦＷ小塚が左足シュートも枠の左上に外れた。先制点が生まれたのは３４分、右サイドからＭＦ吉田が左足でクロスを上げ、これをファーサイドでＦＷ高橋が頭で合わせ、ゴールを奪った。

１点リードの清水は後半立ち上がりからアグレッシブに仕掛け、１分、吉田が左足で狙うも枠のわずか右に外れた。６分には高橋がゴール前でチャンスも、生かせず。後半は清水ペースで進む中、ＦＣ東京は１６分、俵積田、野沢を両サイドの攻撃的ＭＦとして投入し、打開を図った。

１８分、俵積田の中央へのパスからゴール前で高、佐藤が連続でチャンスも、ＧＫ梅田に防がれた。その後の攻撃から、１９分にＤＦ長友が右足でミドルシュートを放ち、ゴールポスト左をかすめたが決まらなかった。２７分には高からヒアンに縦パスが入ったが、ワンタッチ目が乱れシュートは打てなかった。

後半３１分、ＦＣ東京にゴールが生まれた。ＤＦラインからのパスが俵積田に入り、パスを受けた佐藤が前方へ仕掛け、右足を振り抜くとゴール右上に決めてみせた。３４分、ＦＷ野沢が蹴った右ＣＫから高がヘディングでチャンスを迎えたが、これは枠の左へ外れた。４５分には、高の粘りからゴール前で途中出場のＦＷ山下がシュートを狙うも、ＤＦに防がれた。後半アディショナルタイム４分、清水はＭＦ松崎が左足でシュートを放つも、右ポストに当たって外れた。同ＡＴ６分、清水ＤＦ住吉のヘディングシュートはわずかに右へ。試合はこのまま同点で終了した。

ＦＣ東京は前節・横浜ＦＭ戦（２―３）で連勝が３でストップ。主力ＦＷ長倉がけがで離脱中で、この試合はＤＦショルツらを欠いた中、敵地で勝ち点１をつかんだ。