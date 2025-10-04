渡辺美奈代、調理器具が並ぶ“整理整頓”されたキッチン棚を披露「美しいキッチン」「スッキリしていて素晴らしい」
歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が3日、自身のインスタグラムを更新。きれいに整理整頓された自宅のキッチン棚を披露した。
【写真】「美しいキッチン」調理器具が並ぶ“整理整頓”されたキッチン棚披露の渡辺美奈代
「キッチン棚 お片付け！」とつづり、2枚の写真をアップ。白を基調とした清潔感あふれる棚に、きれいに手入れされた調理器具が並べて収納されている。
コメント欄には「白でまとまっていて、とっても明るいキッチンですね」「スッキリしていて素晴らしい」「美しいキッチンですね〜 見習います」「何でもマメで尊敬します！」など、称賛の声が寄せられている。
