比江島慎が迎えたB10年目の開幕…「モチベーションが落ちることなく成長を続けられている」

Bリーグ10年目の開幕戦。宇都宮ブレックスはTOYOTA ARENA TOKYOでアルバルク東京と対戦。持ち前のフィジカルなディフェンスを軸に、リバウンドやルーズボールで優位に立ちながら主導権を握り、白星スタートを切った。チームの大黒柱の比江島慎は攻守に存在感を示し「細かい部分を徹底できたことが勝因」と会見で振り返った。

初戦の難しさは誰よりも知るベテランだ。昨シーズンの千葉ジェッツとの開幕2連敗を踏まえ、「相手の激しさに負けないように意識した」と語ったように、宇都宮は序盤から強度を落とさず戦い抜いた。プレシーズンでは思うような結果が出ていなかったが、「この勝利を自信にしていい」と表情は晴れやかだった。

会見の終盤、比江島に「Bリーグ10年目を迎えた今の思い」について聞いてみた。2016年9月24日、彼はシーホース三河の一員としてBリーグの初年度を迎え、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）との開幕戦に臨んだ。そこから10年、リーグは会場規模や演出、そしてファンの熱量の面で大きく進化を遂げている。

A東京との開幕戦は10得点3リバウンド3アシストをマーク [写真]＝B.LEAGUE

「ここまで盛り上がって、こういうアリーナでプレーできるとは正直想定していなかった」と比江島。Bリーグの拡大と歩調を合わせるように、自身もプレースタイルの幅を広げながら成長を続けてきた。トップの舞台で戦い続ける難しさについて問われると「それが大きなモチベーション」ときっぱり言い切った。

また、比江島はチームメートへの感謝の言葉を忘れていなかった。「チームには年上の選手もいて、時に怒ってくれる人がいる。まだまだ自分は若いと言い聞かせてもらえる」と語ったとき、比江島らしいはにかんだ笑顔を見せながら、キャリアの裏にある人間関係の温かさがにじんでいた。厳しい競争の世界であっても、叱咤と励ましがあるからこそ前に進める。比江島が今なお若々しさを失わずにコートに立ち続けられる理由がそこにあるのだろう。

滋賀で迎えた開幕から10年、舞台は東京・青海のTOYOTA ARENA TOKYOへと移った。背番号6の歩みは、変わり続けるBリーグと重なっている。この夜の勝利以上に意味を持っていたのは、リーグとともに成長してきた比江島が今なお最前線で輝きを放ち続けている、その事実にほかならない。

文＝入江美紀雄

【動画】宇都宮vsA東京開幕戦ハイライト