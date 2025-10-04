2日の午前11時ごろ、山形県庄内地方・鶴岡市の沖に巨大な竜巻が現れました。その様子を撮影した視聴者が、TUYに動画を寄せてくれました。驚異の気象現象を、貴重な動画と画像で見てみましょう。

【ふりかえり動画】庄内で巨大な海上竜巻発生「秋は竜巻が多い季節」気象予報士・気象庁解説 海上竜巻は意外に多い？（山形・鶴岡市）

天高く伸びる渦状の雲に、海面には霧のようになった水しぶき。動画を見ると、とても太く巨大な渦が、海の水を巻き上げて空につながってく様子がわかります。

竜巻は、ゆっくりと現れてどんどん大きくなり、15分間ほど海上で渦を巻いていたと言います。また目撃者によると、この他にも竜巻らしきものが複数発生していたという話もありました。

TUYでお天気情報を担当した杉澤綾華気象予報士によると、2日のこの時間帯の庄内地方は、上空に寒気が入った影響で大気の状態が不安定になり、空気の対流が起き、地表の暖かい空気が上昇気流となって積乱雲が発達したとのこと。その流れで竜巻が発生したとみられます。

春や秋は、上空と地表付近との気温差が大きくなることがあり、こうした現象もみられる可能性があるとのこと。中でも秋は竜巻が多いシーズンだということです。

●竜巻は、発達した積乱雲に伴って発生する激しい渦巻きです。多くの場合、ろうと状や柱状の雲が見えます。

●台風、寒冷前線、低気圧などにより、大気の状態が不安定になる際に発生することがあります。

●竜巻は陸上でも海上でも発生します。海上竜巻を含め年間約60個の発生が確認されています。（9月が最も多い）

●短時間で狭い範囲に集中して甚大な被害をもたらします。被害は、長さ数㎞、幅数十～数百mの狭い範囲に集中します。

●移動スピードが非常に速い場合があります。過去に発生した竜巻の中には、時速約90㎞（秒速25m）で移動したものもあります。

また気象庁は、日本において「2007～2024年を平均した1年当たりの竜巻発生確認数は、海上竜巻を含めた竜巻全体では約51件、海上竜巻を除けば約20件となっています」としています。

つまり、平均すると海上竜巻は30件程度と、地上で発生する竜巻より10件ほど多いのです。