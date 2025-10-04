勝点40同士のバトルは１−１痛み分け。清水が先制も、佐藤恵允の強烈ミドル弾でFC東京が追いつく
Jリーグは10月４日、J１第33節の清水エスパルス対FC東京をIAIスタジアム日本平で開催。１−１でドロー決着となった。
11位の清水と13位のFC東京。勝点「40」で並ぶ２チームの対決は、34分に清水が先制する。
右サイドから吉田豊がカットインして、インスイングのクロスを供給。これにファーサイドへ飛び込んだ郄橋利樹が、ヘディングで合わせてゴールに突き刺した。
後半は清水がテンポよく繋いで相手ゴールに迫る。62分に弓場将輝がペナルティエリア右から放ったシュートは枠を捉えられず。
FC東京もチャンスを創出。72分、マルセロ・ヒアンが背後に抜け出すシーンを作るなど相手ゴールに迫るが、なかなかシュートまでは持ち込めず。
それでも76分、佐藤恵允がペナルティエリア手前右から強烈なミドルを決めて、同点に追いつく。このまま痛み分けで終了し、清水は３試合勝利なし、FC東京は２試合未勝利となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
