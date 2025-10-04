

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6664> オプトエレ 東Ｓ -15.90 10/ 1 3Q 赤拡

<9369> キユソ流通 東Ｓ -10.13 9/30 3Q -15.27

<2354> ＹＥデジタル 東Ｓ -8.29 9/30 上期 -17.41

<3607> クラウディア 東Ｓ -5.63 10/ 1 本決算 3.37

<192A> インテＧ 東Ｇ -5.63 9/30 1Q 赤縮



<5942> フイルコン 東Ｓ -4.59 10/ 1 3Q -25.29

<2778> パレモ・ＨＤ 東Ｓ -2.76 9/26 上期 -29.72

<9872> 北恵 東Ｓ -2.12 10/ 2 3Q -19.85

<6469> 放電精密 東Ｓ -1.80 10/ 2 上期 316.79

<2493> イーサポート 東Ｓ -1.07 10/ 2 3Q -49.25



<9651> 日本プロセス 東Ｓ -1.00 9/30 1Q 9.94



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

