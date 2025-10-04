

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ダイセキＳ <1712>

26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比21.1％増の13億円に伸び、通期計画の24億円に対する進捗率は54.3％に達し、5年平均の48.5％も上回った。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1712> ダイセキＳ 東Ｓ +29.56 10/ 2 上期 21.12

<6083> ＥＲＩＨＤ 東Ｓ +23.90 9/30 1Q 444.72

<3089> Ｔアルファ 東Ｓ +10.18 9/30 3Q 299.17

<2830> アヲハタ 東Ｓ +3.21 10/ 2 3Q 4.40

<3035> ＫＴＫ 東Ｓ +1.14 10/ 2 本決算 6.80



<9265> ヤマシタＨＤ 東Ｓ +0.31 9/30 1Q -65.28



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



