―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.1　ダイセキＳ <1712>
　26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比21.1％増の13億円に伸び、通期計画の24億円に対する進捗率は54.3％に達し、5年平均の48.5％も上回った。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1712> ダイセキＳ 　　東Ｓ 　 +29.56 　 10/ 2　　上期　　　 21.12
<6083> ＥＲＩＨＤ 　　東Ｓ 　 +23.90 　　9/30　　　1Q　　　444.72
<3089> Ｔアルファ 　　東Ｓ 　 +10.18 　　9/30　　　3Q　　　299.17
<2830> アヲハタ 　　　東Ｓ　　 +3.21 　 10/ 2　　　3Q　　　　4.40
<3035> ＫＴＫ 　　　　東Ｓ　　 +1.14 　 10/ 2　本決算　　　　6.80

<9265> ヤマシタＨＤ 　東Ｓ　　 +0.31 　　9/30　　　1Q　　　-65.28

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース