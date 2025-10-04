目黒蓮「俺、馬役なのかな?」 日曜劇場Pから「いっぱい走っておいて」と言われ…
TBS秋ドラマ合同制作発表「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」(ドラコレ)が4日、都内で行われ、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』より主演の妻夫木聡をはじめ、目黒蓮(Snow Man)、松本若菜、佐藤浩市が登壇した。
「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!」に出席した目黒蓮
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じる。
日曜劇場初出演の目黒は、物語の鍵を握る重要な役どころを演じるが、その詳細は一切明かされておらず、ドラマ本編で解禁となる。
目黒は「プロデューサーさんにあんましゃべらないでくれって言われたんですけど、役入る前に謎に『いっぱい走っておいてください』って言われて、『あれ? 俺、馬役なのかな?』って。違ったんですけど」と笑い、「あんまり言えなくてすみません」と申し訳そうにしていた。
