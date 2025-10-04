½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿1Ëç¤Î¥Ó¥é¡½¡½¥È¥Þ¥é¥Ê¥¤ ¥Á¥Ò¥í¤òSOMOSOMO¤ËÆ³¤¤¤¿¡È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡Ê¥½¥â¥½¥â¡Ë¡×¤Î¥È¥Þ¥é¥Ê¥¤ ¥Á¥Ò¥í¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ò¶»¤ËÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ç¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯½÷»þÂå¡£ºÇ½ª¿³ºº¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍîÁª¤·¡¢¡Ö²ù¤·¤¤¡£ÀäÂÐ¤ËÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈµÕ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡Å¾µ¡¤Ï½ÂÃ«±ØÁ°¤Î»¨Æ§¤ÇË¬¤ì¤¿¡£º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¥Ó¥é¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Á¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤¬ÌÜ¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏSOMOSOMO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡£¤É¤³¤«È¿¹ü¿´¤¹¤éÉº¤ï¤»¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»×¤ï¤ºÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¤Ï»ä¤âÊÌ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËYouTube¤Ç¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢SNS¤Ç¤â¾ðÊó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿¤ò¼¨¤¹½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡£¸·³Ê¤ÊÊì¿Æ¤Ë±£¤ì¤Æ¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤êÓË°ö¤ò¤â¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¹â¹»»þÂå¤ËÇ°´ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Ð¤Æº£¤Ë»ê¤ë¡£¡Ö²æ¤Ê¤¬¤é·ÑÂ³ÎÏ¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡²»³Ú»öÌ³½êWACK¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤Î½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÉÔ¹ç³Ê¡£¿Ê¤àÆ»¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢SOMOSOMO¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£±þÊç¤ò·è¤á¡¢¹ç³Ê¡£½ÂÃ«WOMB¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Î³èÆ°¤Ç¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âSOMOSOMO¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é²Î¤¦Í¾Íµ¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤·¤ó¤É¤¹¤®¤Æ¡£¡È¤³¤Î±¿Æ°ÎÌ¡¢¥ä¥Ð¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¶¯¤ß¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¡ÖÂ³¤±¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ã´Åö¥«¥é¡¼¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ò¤É¤¦ÂÎ¸½¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤¬¼¤á¤Æ¤«¤é¶õÇò¤Î¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢SOMOSOMO¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸«¤»Êý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¶¡ù¼Ò²ñÅª¥µ¥ó¥À¥ë¤äGEZAN¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½ÂÃ«±ØÁ°¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿1Ëç¤Î¥Ó¥é¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿±ï¤¬¡¢¥Á¥Ò¥í¤òÆ³¤¤¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ÈÂ³¤±¤ë¶¯¤µ¤¬¡¢SOMOSOMO¤Î¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£