あす地区シリーズ初戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発登板する。レギュラーシーズンで自己最多55本塁打、レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）でも初戦に2発など異次元の活躍を続ける大谷に、米俳優も困惑している。

大谷はレッズとのWCS初戦で爆速の先頭打者弾と特大の2発目を放ち、勝利に貢献。第2戦も貴重な追加点となる適時打を放った。

レギュラーシーズンでも自己最多55本塁打、投手復帰も果たして勝利も挙げるなど異次元の活躍を続ける大谷。ハリウッドで活躍してきた米俳優のチャーリー・シーンも適切な称賛の言葉が見つからない様子だ。

米スポーツ専門番組「ザ・リッチ・アイゼン・ショー」のYouTubeチャンネルは、シーンの出演回を公開。司会のリッチ・アイゼン氏に「チャーリー、オオタニを見てどう思う？ 彼は今まで見たこともないような選手ですよね」と問われると、最大限の賛辞を送った。

「いや、ユニコーンって言うと、控えめな表現だ。つまり、ユニコーンよりユニークな別のたとえがある？ もしくは類似するものとか？」

アイゼン氏が「いや、分からない。それが何であれ、それが彼ですよね？」と返すと、「ああ、そうだね。見えないユニコーンとか？ もう分からない。それとも彼ら（ユニコーン）は目に見えないから、私たちは見ることができないのか」とシーン。アイゼン氏の「彼（オオタニ）は目に見えるユニコーンですね」という言葉に、シーンは「目に見えるユニコーン ハッハッ そうだな。それだよ」と賛同した。

そしてシーンは、大谷について「ただただ、別次元のもの。本当にすごいんだ。そして、少なくとも今後15年間は、私たちはこれを与えられて、恵まれていると思う。もしかしたら20年？」と話していた。



（THE ANSWER編集部）