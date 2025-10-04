JO1白岩瑠姫、サプライズ登場の人気子役を抱っこ「急にめっちゃ懐いた」初テレビドラマ制作発表会に登壇【娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？】
【モデルプレス＝2025/10/04】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が4日、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜23時〜／7日スタート）の制作発表会に齊藤京子、水野美紀、竹財輝之助、新川優愛、佐藤大空とともに出席。サプライズ登場した佐藤と触れ合う一幕があった。
【写真】JO1白岩瑠姫、人気子役を抱っこ
本作でテレビドラマ初出演となった白岩。司会者に謎の天才外科医・成瀬の役柄を紹介されると、少し照れ笑いを浮かべながら「よろしくお願いいたします」と挨拶した。
イベントでは篠原玲子（水野）の隣人の息子役を演じる佐藤大空がサプライズ登場。登壇すると佐藤は一目散に白岩の膝の上へ。白岩は「急に懐いたんですよ」と嬉しそうに話した。さらに「現場に僕が入るとすぐに駆けつけてくれて、手繋いで来てくれたりとか」と懐かれていることを明かし「何があったんでしょう」と笑顔を見せていた。
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）である。（modelpress編集部）
◆白岩瑠姫、佐藤大空の登場に笑顔
◆齊藤京子＆水野美紀W主演「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」
