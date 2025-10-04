Snow Man目黒蓮、新日曜劇場での謎の役柄に言及 事前にリクエストされていたこと明かす「俺馬役なのかな？」【ザ・ロイヤルファミリー】
【モデルプレス＝2025/10/04】10月12日スタートの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）に出演する目黒蓮（Snow Man）が4日、東京・赤坂で行われたTBS秋ドラマ合同会見「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に出席。謎の役柄に言及した。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
物語の鍵を握る重要な役どころだが、詳細はドラマ本編で解禁となる目黒。「謎に『いっぱい走っておいてください』って言われて、あれ俺馬役なのかな？と思って」とプロデューサーから言われていたことを振り返り、「（馬役は）違ったんですけど、あまり言えなくてすみません」と役柄に言及した。
目黒のほか「ザ・ロイヤルファミリー」からは妻夫木聡、松本若菜、佐藤浩市が出席した。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
TBS秋の3ドラマの豪華出演者が一堂に会した同イベント。このほか金曜ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート、毎週金曜よる10時）から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼、火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート、毎週火曜よる10時）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹が出席。イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。（modelpress編集部）
