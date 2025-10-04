大竹しのぶ、長男・二千翔さんの披露宴での2ショット公開「色々なことがあっても、ぜーんぶ良かったぁと思える日になりました」
【モデルプレス＝2025/10/04】女優の大竹しのぶが10月3日、自身のInstagramを更新。長男・二千翔さんの結婚披露宴でのツーショットを公開し、話題を呼んでいる。
◆大竹しのぶ、長男の結婚式での心境をつづる
大竹は「今日の朝日新聞連載の『まあいいか』に、息子の結婚式のことを書きました」と報告。二千翔さんと着物姿で並んだ写真を公開し、「当日は何だか夢の中にいるようで、時間が経って改めて、本当にいい日だったなあと思っています」と心境をつづった。さらに、「今までのこと、色々なことがあっても、ぜーんぶ良かったぁと思える日になりました」と喜びを表現している。
◆大竹しのぶの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ご子息様ご結婚おめでとうございます」「素敵な親子」「感動しました」「着物姿お似合いです」「幸せそうで微笑ましい」「二千翔さんかっこいい」といったコメントが寄せられている。
大竹は、1982年にドラマディレクターの服部晴治さんと結婚し、1985年に長男・二千翔さんを出産。1988年、タレントの明石家さんまと再婚し、1989年に長女IMALUを出産したが、1992年に離婚した。（modelpress編集部）
