¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÉÔÄ´¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¡Ä¡Ö°¤Éôµð¿Í¡×Åê¼ê¿Ø¤Ç¤â¸«¤¨¤¿¡Öºå¿À¤È¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Êº¹¡×
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë½¢Ç¤£±Ç¯ÌÜ¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢µð¿Í¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎµÕ½±¤òµö¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë70²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂçÊä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¡¢µß±ç¿Ø¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÇ°´ê¤À¤Ã¤¿ÀµÊá¼ê¤Î¸ÇÄê¤òÌÜÏÀ(¤â¤¯¤í)¤ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡½¡½¡£¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡ËÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤ËÌó15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢µð¿Í¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡Ê¿ô»ú¤Ï£¹·î29Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¤³¤Îº¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡£°¤Éôµð¿Í¤Î¡ÖÃ×Ì¿Åª¼åÅÀ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¤Î¥±¥¢¤Ë½Ð¤¿º¹
Åê¼ê¿Ø¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤è¤¦¡£ºå¿À¤ÎÅ´ÊÉÅê¼ê¿Ø¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï£².£²£²¤È°µÅÝÅª£±°Ì¤À¤¬¡¢µð¿Í¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï£².£¹£¶¤È¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Ç¡¢¼ºÅÀ¿ô¤âºå¿À¤è¤êÌó100Â¿¤¤¡£
Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÉÔÄ´¤À¤í¤¦¡£ºòµ¨¤ËËÉ¸æÎ¨£±.£¹£µ¤Ç12¾¡¤òµó¤²¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê25¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏËÉ¸æÎ¨£´.£²£µ¡¢£·¾¡»ß¤Þ¤ê¡£¡Ö¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÅê¤²¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ëµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¸Í¶¿¤Ï¡Ç20¡Á¡Ç24Ç¯¤Ë¡¢£±Ëü£²£·£´£·µå¤òÅê¤¸¤Þ¤·¤¿¡££²°Ì¤òÌó£±£°£°£°µå¾å²ó¤ë12µåÃÄ¥Ö¥Ã¥Á¥®¥ê¤Î£±°Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ËWBC¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤À¤±¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
¸Í¶¿¤Ïº£Ç¯£´·î¤È£¶·î¤Ë¶þ¿«¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÍî¤Á¤ò·Ð¸³¡£¼«¤é¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤òÀß¤±¤¿¡£
¡Ö¸Í¶¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈèÏ«¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎ¤Î¥¥ì¤ÎÄã²¼¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤ÃË¡£ºÆµ¯¤Î¥¥Ã¥«¥±¤ò¤Ä¤«¤à¤Ù¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£àËâ²þÂ¤¥³¡¼¥Áá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ×ÊÝ¹¯À¸½ä²óÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê67¡Ë¤ä¡¢Æó·³¤Ë¤¤¤¿¿·²ÃÆþ¤ÎÅÄÃæ¾Âç¡Ê36¡Ë¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Í¶¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¸Í¶¿¤ÎÉÔÄ´¡¢¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡Ê30¡Ë¤Î¥±¥¬¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ²Ð¤Î¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÉéÃ´¤ÏÅöÁ³¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡ÖÃæÀîÚîÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬62ÅÐÈÄ¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍ¡Ê26¡Ë¤ÈÂçÀª¡Ê26¡Ë¤¬61ÅÐÈÄ¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÁ¥Ç÷Âç²í¡Ê28¡Ë¤¬57ÅÐÈÄ¤È¡¢50ÅÐÈÄÄ¶¤¨¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¬£µ¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÄÙ(¤Ä¤Ö)¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¡¢Åê¼êµ¯ÍÑ¤Ï¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê44¡Ë¡¢Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê43¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æó¿Í¤È¤âÃæ·Ñ¤®¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë
Åê¼ê°éÀ®¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢µð¿Í¤Î»ö¾ð
ºå¿À¤Î50ÅÐÈÄÄ¶Åê¼ê¤Ï66ÅÐÈÄ¤ÎµÚÀî(¤ª¤è¤«¤ï)²íµ®¡Ê24¡Ë¡¢53ÅÐÈÄ¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¡Ê28¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯53ÅÐÈÄ¤Î´äºêÍ¥¡Ê34¡Ë¤Î£³¿Í¡£
µß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡¢£²Ï¢Åê¤·¤¿Åê¼ê¤Ë¤Ï£³Ï¢Åê¤òÈò¤±¤Æ¼«ÂðÂÔµ¡¤òÌ¿¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¥±¥¢¤Ç¸Î¾ã¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹©Æ£ÂÙÀ®¡Ê23¡Ë¤é¼ã¼êÅê¼ê¤òºÙ¤«¤¯ÅÐÏ¿¡¢Ëõ¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤¿¡£
Åê¼ê¤ò°éÀ®¤·¡¢Áª¼êÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¶¨ÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢µð¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¡Ê¿¿À¡¡¢57¡Ë¤¬Æó·³Åê¼ê¤Î°ì·³ÅÐÏ¿¤òÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤â¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÅê¼ê¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢·È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
À¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤Ï¾éÃÌ¹¥¤¤ÎÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÉé¤±¤¬¹þ¤à¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤ë¥¥ã¥é¤ËÉ¿ÊÑ¤·¡¢Ç¯¾å¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
µð¿Í¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¼åÅÀ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¾¡Íø¤Ëµ²¤¨¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¾Ç¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Áª¼ê¤ä¥³¡¼¥Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤¬Â³¤¯½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¡£Á°½Ð¤Î¼ÄÄÍ»á¤Ï¡¢¤³¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡Öºå¿À¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î½ÐÍè¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Îµð¿Í¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¡Ê36¡Ë¤ä´Ý²Â¹À¡Ê36¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏ¤¬ÈÕÇ¯¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Î»þ´ü¡£¼ã¼ê¤Î²ê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¸Í¶¿¤ÎÉüÄ´¡¢¤½¤·¤Æ»³粼¤ä°æ¾å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¿µÇ·½õ¤ÎÌîµå¤ò¾å¼ê¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤ë°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÉü³è¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯10·î17Æü¹æ¤è¤ê