自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。１回目投票は高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）が１位通過し、小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）、林芳正氏（議員７２、党員６２＝１３４）で続いた。大方の予想を覆し、高市氏が１位通過で小泉氏との決選投票に進んだ。

ネットでは「自民党終わり」がトレンドワードに急浮上した。

決選投票では、議員票で優勢に立つ小泉氏に、旧岸田派が支持する３位林芳正氏の票が流れるとの見方が出ている。

昨年総裁選同様に１位通過した高市氏が決選投票で逆転敗戦する可能性もあり、ネットは荒れ模様に。

「これで高市さんが勝てなければ自民党終わり」「党員の声を無視して小泉さんが選ばれたら自民党終わり」「これでしんじろーが勝ったら自民党終わりですねｗ」「前回と同じ現象が起こったら、完全に自民党終わりだと思う」「自民党議員の質が問われる決選投票 去年と一緒なら自民党終わりだ！」「これで小泉勝ったらマジで自民党終わりでしょう解散しろ」との投稿が殺到している。