女優の浅香唯（55）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。麻雀を始めたきっかけについて語る場面があった。

この日は、同じアイドル出身でプロ雀士という共通点がある元乃木坂46の中田花奈とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

浅香がキャンプで作りたかったホットサンドが焼き上がるまで2人の質問タイムとなった。その中で「お互いが麻雀を始めたきっかけ」という話題でトークを展開した。

浅香が麻雀を始めるきっかけは父親との共通の話題を作るためだったと明かした。「父親が麻雀好きで、子どもの頃からずっと見ていた。10代後半ぐらいの時に、父親との共通の話題があまり無くて、父親と何か共通の趣味を持てれば話に花が咲くかなと思って覚えたのが麻雀だった」と説明。

このエピソードに中田は「なんか素敵ですね！」と感激していた。さらに浅香は「麻雀を知ってしまったら父親との共通の趣味とか関係なくなっちゃった。奥が深くて面白すぎるというところどんどんハマりました」と語った。