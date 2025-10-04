¼«Ì±ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á¡¢½÷À½é¼óÁê¤Ø¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»áÇË¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï4Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤¬Âè29ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢¹â»Ô»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¡£15Æü¾¤½¸¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤àÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤È¤Ê¤ëÂè104Âå¼óÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¡£½÷À¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£½°»²Î¾±¡¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¡¢À¯¸¢°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤ÏÁª½Ð¸å¡Ö¼«Ì±¤Î¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¹ï¤ó¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÉÔ°Â¤ò´õË¾¤ËÊÑ¤¨¤ëÅÞ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Á´À¤ÂåÁíÎÏ·ë½¸¤ÇÅÞ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë´´»öÄ¹¤Ê¤ÉÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¡¢¿·¼¹¹ÔÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¡£ÁíºÛÇ¤´ü¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤ËÅö¤¿¤ë2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡£
¡¡·èÁªÅêÉ¼¤Î³«É¼·ë²Ì¤Ï¹â»Ô»á185É¼¡¢¾®Àô»á156É¼¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬µÄ°÷É¼149¡¢ÃÏÊýÉ¼36¡¢¾®Àô»á¤¬µÄ°÷É¼145¡¢ÃÏÊýÉ¼11¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤âÎ©¸õÊä¤·¤¿¡£