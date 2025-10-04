１０月期のＴＢＳ系ドラマ３作の合同会見「ＴＢＳ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２５ Ａｕｔｕｍｎ」が４日、都内で開催。日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（１２日スタート。後９・００）、火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（７日スタート。後１０・００）、金曜ドラマ「フェイクマミー」（１０日スタート。後１０・００）に出演する主要キャスト１２人が豪華に一堂に会した。

この日はドラマの垣根を越えて互いに質問コーナーを実施した。

「フェイクマミー」で波瑠とＷ主演を務める川栄李奈は、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で夏帆とＷ主演を務める竹内涼真へ質問。過去の共演経験から役にストイックに向き合ってるイメージがあるとし、「インスタとか見てても結構筋トレをされてたりとかいろいろ役作りをされてるけど、今回の役で何か特別に行ったことはありますか」とたずねた。

すると竹内は「特別じゃないけど、トレーニングは呼吸と一緒」と即答。「呼吸をするようにしてるので、『あーもう今日トレーニング行かなきゃ』とか、そういう次元では考えてない」と指摘した。

続けて川栄へ「朝起きて、顔洗いますよね。そのまま僕はジムに行きます。それと一緒なんです」と熱弁。「だから特別ってなっちゃうと、特別から外れたときに特別じゃなくなっちゃって不安になっちゃうんで、“特別に”しないです」と持論を展開した。

竹内は今作では「料理は女が作って当たり前！」という亭主関白思考の彼氏という役柄だが、役作りについて改めて問われると「なんかもう内容がほぼ自分です。リンクしてて。是非見てください」と苦笑いで川栄へＰＲしていた。