フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・後９時５８分）が３日に放送され、３７歳の美女にネットが沸いた。

黒髪のミディアムヘアでニッコリとほほえんでいる。冒頭で「千鳥」ノブから「イ・ボミさん、お願いします」と紹介された。

女子プロゴルフで史上初の日韓で賞金女王に輝き、２３年限りで日本ツアーを引退したイ・ボミさん（３７）。「はじめまして〜」と会釈した。大悟は「珍しい（ゲスト）」とびっくり。イ・ボミさんは「日本語が出るか出ないか心配で」と言いながらも、流ちょうな日本語を披露した。

見慣れぬゲストにネットはくぎ付け。「めっちゃかわいいなぁ」「久しぶりに見た」「綺麗で可愛くて年齢見てビックリした……１０歳くらい若い方かと思ってた……」「日本語お上手で」と反響。

黒いトップスにミニスカで、現役時代から雰囲気ガラリ。「イ・ボミ別人だな！」「顔変わった？」「黒髪でまた雰囲気違ってめっさ可愛いなぁー」との声も。プライベートでは２０１９年に俳優のイ・ワンと結婚。この日の番組でも、なれそめを披露し「結婚してんのか…」とショックを受けた。