俳優の竹内涼真、女優の夏帆が４日、都内で行われた、１０月期のＴＢＳ系連続ドラマの出演者が集う「ＴＢＳ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２５ Ａｕｔｕｍｎ」に出席した。

２人は、火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）にダブル主演。原作は谷口菜津子氏による同名漫画。手が込んだ料理を作り、“恋人ファースト”の生活を送ってきた女性・鮎美（夏帆）と、「料理は女が作って当たり前！」という考えを持つ男性・勝男（竹内）のカップルがプロポーズ直後に破局。その後、「料理を作る」ことを通じて自身を見つめ直し、成長していく姿を描く恋愛コメディー。

竹内は「全部、完璧だと思ったのに、幸せだと思っていたことが相手から見たら違う。人間って、難しいですね。完璧だったはずなんですけどね…おかしいな」と笑った。

現在撮影中で「ミスしても、撮影が押してもブラボーっていう」。夏帆も「一日の撮影が終わった後に、みんなで拍手する」と雰囲気の良さを感じさせた。

ドラマの垣根を越えて質問をするコーナーでは、共演経験のある川栄李奈は竹内に体作りについて聞いた。竹内は「トレーニングは呼吸と一緒。朝起きて顔を洗いますよね、そのまま」と日々のルーチンを明かしていた。

同作に出演した青木柚、前原瑞樹も出席した。