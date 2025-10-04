歌手の藤あや子さんが自身のXを通じて、保護猫の「じゃこ天」くんが先輩猫をしのぐ大物ぶりを見せたことを投稿しています。



【写真を見る】【 ねこ 】藤あや子さんの保護猫「じゃこ天」くん 先輩猫オレオのご飯を横取り「じゃこが大物すぎた…」











藤さんは、左から先住猫のマル・オレオ、そして右にじゃこ天という配置で、並んで大人しくご飯を食べている動画を投稿。初めのうちは3頭仲良く並んで食べていましたが、じゃこ天が一足早く食べ終わった模様です。







じゃこ天は、まだ食べ足りないのか、ふと隣を見てしまい、オレオが食べているご飯が気になってしまった様子。そんなオレオもじゃこ天に気がついて、互いに見つめ合ってしまいます。







じゃこ天がさらにご飯が気になって首を伸ばすと、オレオは親愛の挨拶のつもりなのか、じゃこ天の鼻に自分の鼻を寄せていきます。







しかしじゃこ天は、ゆっくりとしかし確実に、そのオレオの鼻にはかまわず、オレオのご飯のお皿に顔を突っ込んでいきます。オレオは唖然としてどうすれば良いのかわからない模様。







そんな様子にマルが気づき、一旦食べるのを止めてじゃこ天をにらみますが、じゃこ天は気づかずオレオのご飯を夢中で食べ続けています。









マルがじゃこ天に突っ込むのかと思いきや、再びご飯を食べ始めてしまい、じゃこ天にご飯を横取りされているオレオが困った様子でご飯のお皿に首を寄せています。









藤さんは「じゃこが大物すぎた…」とあきれてしまった様子。フォロワーからは「オレオ姐さん いいんすか？」「食べられても怒らないのに感動」「受け入れられた証拠ですね」とオレオの優しさに感動する声や「ご挨拶からの、流れるような強奪」「鼻チュするフェイントをかけて食べる荒技」とじゃこ天の大物ぶりに感嘆する声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】