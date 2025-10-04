自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。１回目投票で高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）が１位通過し、小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）、林芳正氏（議員７２、党員６２＝１３４）で続いた。大方の予想を覆し、高市氏が１位通過で小泉氏との決選投票に進んだ。

テレビ朝日の総裁選中継番組に出演した田崎史郎氏は、議員票で優勢とされた小泉氏が事前予測より「１０票くらい少なかった」と指摘し、一方で「高市さんの議員票は２０票あまり当初予想より増えていると思います」と指摘した。

高市氏の増票に関しては「これは麻生派の票が流れたんではないかと考えられます」と語った。

小泉氏の減票は「減った１０票くらいが林芳正さんのほうへ乗っかってるような感じがします。当初６０票と言われてたのが７２票までいってます」とした。

決選では「林さんの票が小泉さんに回る可能性が高いと思います」とした。

また茂木敏充氏（議員３４、党員１５＝４９）の票は、「麻生さんと共同歩調をとるとしたら高市さんに乗っかる可能性があるんですけれども、果たして茂木さんは高市さんと一緒にまとまって行動できるかなって問題はあると思います」と分析した。