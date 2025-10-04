【洪水警報】福岡県・篠栗町に発表 4日14:48時点
気象台は、午後2時48分に、洪水警報を篠栗町に発表しました。
福岡地方では、4日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福岡市
□洪水警報
4日夕方にかけて警戒
■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■篠栗町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
4日夕方にかけて警戒
□大雨警報
・浸水
4日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
4日夕方にかけて警戒
■須恵町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
4日夕方にかけて警戒
■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
4日夕方にかけて警戒
・浸水
4日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■粕屋町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
4日夕方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
4日夕方にかけて警戒