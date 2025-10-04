気象台は、午後2時48分に、洪水警報を篠栗町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・篠栗町に発表 4日14:48時点

福岡地方では、4日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福岡市

□洪水警報

4日夕方にかけて警戒



■古賀市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

4日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 35mm



■篠栗町

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

4日夕方にかけて警戒

1時間最大雨量 35mm



□洪水警報【発表】

4日夕方にかけて警戒





■志免町□大雨警報・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報4日夕方にかけて警戒■須恵町□大雨警報・土砂災害・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報4日夕方にかけて警戒■新宮町□大雨警報・土砂災害4日夕方にかけて警戒・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm■粕屋町□大雨警報・土砂災害・浸水4日夕方にかけて警戒1時間最大雨量 35mm□洪水警報4日夕方にかけて警戒