気象台は、午後2時48分に、洪水警報を篠栗町に発表しました。

福岡地方では、4日夕方まで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福岡市
□洪水警報
　4日夕方にかけて警戒

■古賀市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■篠栗町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　4日夕方にかけて警戒

■志免町
□大雨警報
・浸水
　4日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　4日夕方にかけて警戒

■須恵町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　4日夕方にかけて警戒

■新宮町
□大雨警報
・土砂災害
　4日夕方にかけて警戒
・浸水
　4日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■粕屋町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　4日夕方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　4日夕方にかけて警戒