俳優の妻夫木聡（44）佐藤浩市（64）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」をアピールした。

競馬の世界を舞台に夢を追い続ける大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こす、人々と競走馬の20年にわたるストーリーが描かれる。

馬主を演じる佐藤は撮影について「大変ですよ」と前置きし「大変さが絵になるんだっていう意識をスタッフ、キャストが持って現場で頑張っています」と語った。主人公の大手税理士事務所に勤務する税理士・栗須を演じる妻夫木は「馬とのシーンが多いので早朝のシーンが多いこともあって。2時出発とかありますもんね」と明かすと、会場も驚きの声に包まれた。

Snow Man目黒蓮（28）は、物語の鍵を握る重要な役どころとして登場する。詳細は作中で明らかになるため、いまだ謎の多い役どころ。目黒は「プロデューサーさんにあんまりしゃべらないでと言われちゃっていて…」とためらいつつ「でも、役に入る前に謎に『いっぱい走っておいてください』と言われて。あれ？俺、馬役なのかな？って」とボケて会場の笑いを誘った。

松本若菜（41）も登壇。