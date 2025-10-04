BLACKPINK・ジェニー、大胆さ＋夢幻的なビジュアル 「Very Very happy」【PHOTO】

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、再び独歩的な存在感を放った。

ジェニーは10月3日、自身のインスタグラムを通じて「Very Very happy to share this CR Fashion Book Issue 27 Confidential」というコメントとともに、数枚の写真を公開した。

【写真】ほぼ下着…？ジェニーの大胆衣装

公開された写真の中でジェニーは、大胆でありながらも芸術的な雰囲気のコンセプトを完璧に消化し、グローバルファッションアイコンらしい姿を見せた。ナチュラルでありながら官能的な魅力を同時に表現したポーズや眼差しは、見る者の視線を一瞬で奪った。

(写真=ジェニーInstagram)

ネットユーザーたちは「やはりジェニーだ」「グラビア職人らしい」「スレンダー体型の中でも最高」と熱い反応を示している。

一方、ジェニーが参加した今回のグラビアは、グローバルファッション誌『CR Fashion Book』で確認することができる。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。