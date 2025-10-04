Snow Manに入りたがっている俳優とは 目黒蓮＆向井康二が「どうしたらSnow Manに入れますか？」に回答
【モデルプレス＝2025/10/04】10月12日スタートの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）に出演する目黒蓮（Snow Man）、10月10日スタートの金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時）に出演する向井康二（Snow Man）、10月7日スタートの火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時）に出演する前原瑞樹が4日、東京・赤坂で行われたTBS秋ドラマ合同会見「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に出席。前原が、目黒と向井に「どうしたらSnow Manに入れますか？」と質問した。
【写真】Snow Manに入りたがっている俳優
イベントでは、前原から目黒、向井へ「どうしたら僕はSnow Manに入れますか？」という質問が。向井と目黒で前原を挟み、「まず書類審査からお願いします」と一言。前原から「ここまで来ても書類出さないと駄目ですか？」と聞かれた目黒は「すみません、入れません！」とバッサリ断った。
前原は「本当に今お忙しいですし、健康管理とかも聞きたいなって思ってたんですけど、一択しか選べないんだったらこの質問になっちゃって」と質問した経緯を説明。「まだ諦めてないです。踊りも頑張ります」と加えた。
すると向井は「ちょうど今新曲『カリスマックス』があるんですけど、それ踊っていただけたらもしかしたら入れるかもしれないですね」とアドバイス。前原は「何回も再生してきました！」と少し踊って見せ、目黒は「あとで裏で終わった後一緒に踊りましょう」と約束していた。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
TBS秋の3ドラマの豪華出演者が一堂に会した同イベント。目黒、向井、前原のほか「ザ・ロイヤルファミリー」からは妻夫木聡、松本若菜、佐藤浩市、金曜ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート、毎週金曜よる10時）から波瑠、川栄李奈、中村蒼、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」から夏帆、竹内涼真、青木柚が出席。イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。（modelpress編集部）
◆目黒蓮＆向井康二「どうしたらSnow Manに入れますか？」に回答
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
◆妻夫木聡・夏帆・波瑠ら集結「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」
