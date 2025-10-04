【衝撃】「そんな目線があったなんて…」孫を溺愛する父がくれた、一生忘れない育児アドバイス【ママリ】

孫溺愛の実父から「育児フィードバック」刺さりまくりで8.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのははやおき(@hy__ok)さんが実父から言われた、育児中の方は特にドキッとするようなエピソードです。子育ての理想はあれど、自分が親になってみると思った通りにはいかないものですよね。





自分が子どもだった時とは時代も変わり、子どもを取り巻く環境も大きく変わりました。はやおきさんは孫が大好きな実父から子育てのフィードバックをもらったそうなのですが、それはとても深いものでした。

孫を溺愛してる実父から「この子は退屈を知らないね。暇で暇でしょうがなくなって自分で遊びを捻り出す経験がない。何かを探す前に親が楽しいことを用意してしまっているから」というフィードバックを頂き刺さりまくってしにました



別に批判されてるわけではないんだけど、父も母も親に放置されて暇でしょうがなくなって勉強、文学、音楽、絵画に打ち込んだ人たちなのでｸﾞﾊｧとなった。でも今の子って暇にしたらタブレット見たがるんよ、いや親がタブレット禁止にすればいいんだけど（またしぬ）



確かに私も親ほどではないけど、暇を持て余して背伸びした内容の絵本を読むようになって、小中高と本や漫画に耽って今がある（私の今がいいかどうかはさて置き）ので、空白…余裕をもった空白を意識して設けなければ…

孫を見た実父から「暇だと感じる前に親がさまざまなことを準備してしまっている」と話されたというはやおきさん。楽しいことを親がお膳立てしたり、タブレットやスマホで動画を受動的に見せたり…そんな心当たりがある方はいるのではないでしょうか。子どもの想像力やさまざまな経験を奪っているといわれると、グサリと胸に刺さりますね。



はやおきさんはこの言葉を批判ととらえず、わが子への率直なフィードバックとして受け止めました。自分以外の人からのわが子を思う視点でのコメントは、育児の参考になりますよね。



この投稿に「すごく深い」「そういう視点はなかった」などのコメントがついていました。子どもを楽しませたい気持ちはありつつ、子どもが自ら楽しみを見つけることも大事ですね。そのバランスはとても難しいところだと思いますが、実父の視点も意識して子どもと関わっていくと、親子双方の行動は少しずつ変化するのではないでしょうか。わが子へのフィードバックのありがたみや、素直に受け取る大切さを感じられる温かい投稿でしたね。

転んでしまった3歳、叫んだ言葉が愛おしくて11万いいね

ご紹介するのはnon☺︎3y🦖(@non22882288)さんが投稿したあるエピソードです。子どもがけがをすると、親はひやっとしますよね。



投稿者のnon☺︎3y🦖さん。わが子に対して口癖のように「けがをしないでね」と言い聞かせていました。すると…？純粋な3歳児のかわいらしい発言に注目してください。

『ママの大事だから怪我しないでね！』って寝る前に時々言うんだけど、こないだ転んだら『痛い！！！ママの大事なのに転んじゃったァァァ！！！！ママの大事なのにーーー😭😭😭😭😭』って叫んでて笑っちゃダメだけど鼻水出そうだった

普段からどれだけnon☺︎3y🦖さんが、わが子に対して愛情を注いでいるのかが伝わってきます。自分について「ママの大事な存在」と自覚をしているところもかわいいですね。



この投稿に「なんてかわいいの！」「こらえるの無理」などのリプライが寄せられました。小さいうちから自分の存在の大切さをきちんと知っている3歳さん。これからもけがに気を付けて、たくさん楽しく遊んでほしいと願わずにはいられない投稿でした。

同じ園の年長ママたちとの「有益すぎる会」開催に6.1万いいね

ご紹介するのは、さや師_5y＋0y(@harushi_mama)さんの投稿です。入園入学前の作業としてちょっと憂鬱なのが「持ち物の名前付け」ではないでしょうか。



投稿者・さや師_5y＋0yさんは、ママ友との「小学校用品に名前付けする会」の開催が決まり、ありがたいと話しました。面倒に感じてしまう単純作業も、みんなでやれば捗りそうですね。

今度同じ保育園のママ達と「夜みんなでおしゃべりしながら算数おはじき等の小学校用品に名前付けする会」が開催される事が決まった。めっちゃありがたい。

小学校用品への名前付けが面倒に感じていたというさや師さん。同じ保育園のママ友と夜おしゃべりしながら「小学校用品に名前付けする会」が開催されることになったそうです。好きなドリンクを用意して、少しお菓子もつまみながら…でしょうか？やることは同じでも、友人と集まって作業すると、イベント感があって楽しくできそうですね。



この投稿には「オンラインで作業通話しても良さそう」「楽しみな作業にすら思えます！」といったコメントが寄せられていました。



苦手なものや、乗り気でない作業は、気の置けない仲間同士でするとやる気になりそうですね。オンラインでの作業通話も気軽にできて良いアイデア。面倒に感じる作業を楽しくする工夫が素晴らしい投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）