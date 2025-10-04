お客が「集配中止」を無視！台風直撃のなかでも「再配達」を求めてきた驚愕の客と元配達員が考えた結末【著者に聞く】
台風が勢力を強め、上陸や通過で大きな被害が出る季節。元宅配会社勤務のゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が、自身の経験をもとに描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、悪天候にまつわるエピソードを紹介するとともに、ゆきたさんに当時の状況を聞いた。
■台風待機中に鳴った一本の電話
台風が上陸すると予報されたある日、ゆきたさんの勤務地である名古屋を台風が直撃した。「かなり風が強くなったころに『集配中止』の指示が出たのですが、僕は少し会社から離れていたので、帰社せずに現場で待機することにしました」と、ゆきたさんは振り返る。
■災害後の配達員を襲う激務
結局、台風は2時間ほどで過ぎ去り、夜には何事もなくなったため、ゆきたさんは通常通り夜間の配達に出たという。真面目なゆきたさんらしい対応だ。
「集配中止」が出ない程度の強風でも、配達員は苦労することが多い。マンションのドアが開かなくなったり、運搬中に荷台が風にあおられたりする様子も漫画に描かれている。
ゆきたさんは、台風シーズンに配達業界で起こる内情を明かした。「台風が来ると一時的に遅れたり、ストップしたりします。長距離トラックが走れなくなるし、ベース(集積所、中間仕分け所)が停電で一時的に稼働できなくなった、なんて話も聞いたことがあります」。そして、これが台風が去ったあとの激務につながるという。
「台風の翌日、翌々日あたりが非常に忙しくなったりします。延着の荷物も大量に届くので、対応に追われたりします」と語る。台風が続く季節、配達員の安全と負担を考えてほしいものだ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
