¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé¡Ù´°·ëÊÔÂè2¾Ï¸ø³«¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·î¡ªËÜÍ½¹ð¡õÉñÂæ°§»¢¡õ±þ±ç¾å±Ç¤Ê¤ÉºÇ¿·¾ðÊó¤Þ¤È¤á
2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡Ù¡£¤³¤³¤Ç¤ÏËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¸«¤É¤³¤í¤È¡¢¸ø³«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹ë²Ú´ë²è¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿20Ëç¡Û¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëGPX¤ÇÇº¤ß¡¢Ê³Æ®¤¹¤ë6¿Í¤Î»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
ËÜºî¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á1´ü¡¦2´ü¤«¤éÂ³¤¯OVA¡ØNEXT SKY¡Ù¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯·à¾ìÈÇ3Éôºî¤ÎÂè2¾Ï¡£2024Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1¾Ï¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿²ÌÎÓ¡¢°¦¡¢¤»¤ÄºÚ¡¢ÍþÆà¡¢ÛÙ»Ò¡¢¥ß¥¢¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ë´°Á´¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Î²ÏÂ¼ÃÒÇ·¤µ¤ó¡¢µÓËÜ¤ÎÅÄÃæ¿Î¤µ¤ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤È¤¤¤¦¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬ºÆ½¸·ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¿Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢·à¾ì¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇº¤ß¤ÈÁÛ¤¤
Êª¸ì¤Ï¡Öº£¤â¤Ã¤È¤â¿ä¤»¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò·è¤á¤ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëGPX¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¡£²Æì¤ÇÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÌÎÓ¡¢°¦¡¢¤»¤ÄºÚ¡¢ÍþÆà¡¢ÛÙ»Ò¡¢¥ß¥¢¤Î6¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤Î¼ñ¤¢¤ëÉ÷·Ê¡¢³èµ¤°î¤ì¤ëÂçºå¤Î³¹ÊÂ¤ß¡¢°Û¹ñ¾ð½ïÉº¤¦¿À¸Í¤Î¹ÁÄ®--¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢6¿Í¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢»°ÅÔ»Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢·àÃæ¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢Æ±¹¥²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥ß¥¢¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë»Ð¡¦¥¯¥í¥¨¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÂ¸ºß¡£°ìÊý¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤ÇÍýÁÛ¤ÎÂ¸ºß¡ÖÍ¥ÌÚ¤»¤ÄºÚ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæÀîºÚ¡¹¤Ë¤â¡¢¤¢¤ëÇº¤ß¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£Âè1¾Ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ®Ä¹¤È³ëÆ£¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¡õÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç½é½µ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë
¸ø³«½é½µ¤Î2025Ç¯11·î9Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬³«ºÅ¡£Ìó50Ê¬´Ö¤Î¹ë²ÚÉñÂæ°§»¢¤Ë¤Ï¡¢ÌðÌîÈÞºÚ´î¤µ¤ó¡¢ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤µ¤ó¡¢ÁêÎÉçýÍ¥¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤µ¤ó¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¤µ¤ó¡¢»Ø½ÐÝÜ°¡¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤µ¤ó¡¢¾®ÀôË¨¹á¤µ¤ó¡¢ÆâÅÄ½¨¤µ¤ó¡¢Ë¡¸µÌÀºÚ¤µ¤ó¤Î12Ì¾¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤À¡£
11»þ¤Î²ó¤È14»þ10Ê¬¤Î²ó¤Î2²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢14»þ10Ê¬¤Î²ó¤Ï±þ±ç¾å±Ç¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÉñÂæ°§»¢¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÏÁ´ÀÊ»ØÄê4000±ß¶Ñ°ì¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Ç¤ÎÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)11»þ¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡£¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï2025Ç¯10·î28Æü(·î)24»þ°Ê¹ß¡¢³Æ·à¾ì¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£±þ±ç¾å±Ç¤Ç·à¾ì¤¬°ìÂÎ¤Ë¡ªÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü
¸ø³«2½µÌÜ¤Î2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î±þ±ç¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£»¥ËÚ¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á¤ï¤ä¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÃåÀÊ¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤¬¾ò·ï¤À¤¬¡¢¿ä¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¡£¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¤ÎHP¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Â»Ü·à¾ì¡Û
ËÌ³¤Æ»¡§»¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢
µÜ¾ë¡§MOVIX ÀçÂæ
¶âÂô¡§Ê¡°æ¥³¥í¥Ê¥·¥Í¥Þ¥ï¡¼¥ë¥É
Åìµþ¡§¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÃÓÂÞ¡¢
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¾åÌî¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì
¿ÀÆàÀî¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤²£ÉÍ¡¢MOVIX¶¶ËÜ¡¢Àîºê¥Á¥Í¥Á¥Ã¥¿
ºë¶Ì¡§MOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ
ÀÅ²¬¡§MOVIXÀ¶¿å¡¢¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¾ÂÄÅ
¿·³ã¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤Ä¹²¬
°¦ÃÎ¡§¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ
Âçºå¡§¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¡¢Âçºå¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¥·¥Í¥Þ¡¢MOVIXÈ¬Èø
µþÅÔ¡§MOVIXµþÅÔ
Ê¼¸Ë¡§MOVIX¤¢¤Þ¤¬¤µ¤¡¢kino cinema¿À¸Í¹ñºÝ
²¬»³¡§MOVIXÁÒÉß
¹Åç¡§MOVIX¹Åç±Ø¡¢¹Åç¥Ð¥ë¥È11
Ê¡²¬¡§T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿
²Æì¡§¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
¢£Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤éÆÃÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¸ø³«¤òºÌ¤ë¹ë²Ú´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·
¢£Á´4ÃÆ¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â·à¾ì¤Ø
Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ´4ÃÆ¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áµîºî¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¿§»æ¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â´üÂÔÂç¡ª
¢£½µÂØ¤ï¤ê¤Î¾å±ÇÁ°¡õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤ÇËè½µ¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò
ËÜÊÔ¾å±ÇÁ°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê±ÇÁü¤È¾å±Ç¸å¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¡£Á´7¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢1½µÌÜ¤È8½µÌÜ°Ê¹ß¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¡¢2¡Á7½µÌÜ¤Ï³Æ½µ°Û¤Ê¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¢£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆÃÈÖ¤Ç±Ç²è¤Î¿·¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È
2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)17»þ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÊüÁ÷ ±Ç²è¸ø³«µÇ°¡ª¤¢¤Ê¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤♡¥¢¥Ë¥¬¥µ¥¤Î»×¤¤½Ð¡ª¡×¤¬ÇÛ¿®¡£ÌðÌîÈÞºÚ´î¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤µ¤ó¡¢»Ø½ÐÝÜ°¡¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢±Ç²è¤Î¿·¾ðÊó¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡ª¡ØNEXT SKY¡Ù¡õ±Ç²èÂè1¾Ï¤Ç´°àú¤ÊÍ½½¬¤ò
2025Ç¯10·î26Æü(Æü)19»þ¤«¤é¤Ï¡¢TOKYO MX¤ÈBS11¤Ç¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñNEXT SKY¡õ±Ç²è¡Ø´°·ëÊÔ Âè1¾Ï¡Ù¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¥Ë¥¸¥¬¥¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¡£OVA¡ØNEXT SKY¡Ù¤È±Ç²è¡Ø´°·ëÊÔ Âè1¾Ï¡Ù¤¬¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Âè2¾Ï¤ÎËÁÆ¬±ÇÁü¤ä¿·¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¤µ¤ó¡¢ÁêÎÉçýÍ¥¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÆàÄÅ¼Â¤µ¤ó¡¢ÆâÅÄ½¨¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Âè2¾Ï¤Ø¤Î´üÂÔ¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤á¤ë¡¢´°àú¤ÊÍ½½¬ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡Ù¤Ï¡¢Æú¥öºé¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯ÃíÌÜºî¡£¹ë²ÚÉñÂæ°§»¢¤ä±þ±ç¾å±Ç¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢·à¾ì¤òË¬¤ì¤ë³Ú¤·¤ß¤âËþºÜ¡£ÆÃÈÖÊüÁ÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍ½½¬¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î7Æü(¶â)¤Î¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤è¤¦¡£
±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ ´°·ëÊÔ Âè2¾Ï¡ÙºîÉÊ³µÍ×
¥¥ã¥¹¥È
¹âºéÐÒ¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î¡¿¾å¸¶ÊâÌ´¡§ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡¿Ãæ¿Ü¤«¤¹¤ß¡§ÁêÎÉçýÍ¥
ºùºä¤·¤º¤¯¡§Á°ÅÄ²Â¿¥Î¤¡¿Ä«¹á²ÌÎÓ¡§µ×ÊÝÅÄÌ¤Ì´¡¿µÜ²¼°¦¡§Â¼¾åÆàÄÅ¼Â
¶á¹¾ÈàÊý¡§µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¿Í¥ÌÚ¤»¤ÄºÚ¡§ÎÓ¸Ý»Ò¡¿¥¨¥Þ¡¦¥ô¥§¥ë¥Ç¡§»Ø½ÐÝÜ°¡
Å·²¦»ûÍþÆà¡§ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡¿»°Á¥ÛÙ»Ò¡§¾®ÀôË¨¹á¡¿¥ß¥¢¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼¡§ÆâÅÄ½¨¡¿¾âÍò¼î¡§Ë¡¸µÌÀºÚ
¸¶ºî¡§ÌðÎ©È¥
¸¶°Æ¡§¸øÌîÝ¯»Ò
´ÆÆÄ¡§²ÏÂ¼ÃÒÇ·
µÓËÜ¡§ÅÄÃæ¿Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²£ÅÄÂó¸Ê
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§¤á¤Ð¤Á
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¸¢ÉÓ³ÙÅÍ
²»³Ú¡§±óÆ£¥Ê¥ª¥¡¢EMME
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
À½ºî¡§2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¥à¡¼¥Ó¡¼
ÇÛµë¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¡¢¾¾ÃÝ ODS »ö¶È¼¼
(C)2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ªÆú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¥à¡¼¥Ó¡¼
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
