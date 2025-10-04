◇プロ野球ファーム日本選手権 巨人-中日(4日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

イースタン・リーグとウエスタン・リーグの優勝チームによって争われる「2025年プロ野球ファーム日本選手権」は、前半5回を終えて巨人2軍が4点のビハインドを背負っています。

巨人2軍の先発マウンドには、今季ファームで8勝0敗、防御率1.42の成績を残した園田純規投手があがりました。その園田投手は初回、先頭の尾田剛樹選手から空振り三振を奪うなど無失点で立ち上がります。

しかし2回、石塚裕惺選手の悪送球で先頭の出塁を許すと、その後1アウト2、3塁のピンチに。ここで宇佐見真吾選手と村松開人選手に連続タイムリーを浴びるなど3点を先制されます。

一方の打線は中日2軍先発・仲地礼亜投手の前に抑え込まれます。3回裏はチーム初ヒットが生まれるなど1アウト2、3塁のチャンスを作りましたが、宇都宮葵星選手と佐々木俊輔選手が凡退し得点できません。

先発の園田投手は3回3失点で降板し、4回からは又木鉄平選手が登板。しかし荒巻悠選手の悪送球でピンチを招くと、犠牲フライでさらに1点を失いました。

勝利したチームが2025年度のファーム日本一を手にするこの試合。18度目の出場となる巨人2軍は2016年以来9度目、11度目の出場となる中日2軍は2011年以来7度目の日本一を目指します。

▼巨人2軍スタメン1(遊)石塚裕惺2(三)宇都宮葵星3(中)佐々木俊輔4(指)ティマ5(左)三塚琉生6(二)浦田俊輔7(右)岡田悠希8(捕)山瀬慎之助9(一)荒巻悠(投)園田純規