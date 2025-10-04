髪を守って美しく♡INGRACE Velenaのカールアイロン新登場

毎日のスタイリングで「うまく巻けない」「髪が傷む」と悩む女性は多いですよね。そんな不安を解消するのが、2025年9月26日に発売された「INGRACE Velena curl iron」。熱を均一に伝える独自設計とテラヘルツ配合プレートで、低温でも美しいカールを実現。13,200円（税込）と手に取りやすい価格で、髪を守りながら理想のスタイルを叶える、心強い新アイテムです♡

髪を守りながら美しいカールを再現

curl ironはHeat Careモードを搭載。プレート温度を瞬時に調整し、過剰な熱ダメージを防ぎます。さらに、テラヘルツ配合プレートが髪内部の水分に働きかけ、低温でもしっかりカールをキープ。

マイナスイオン効果でツヤと潤いをプラスし、まるでサロン帰りのような仕上がりが簡単に♡

便利で安心♡毎日のスタイリングが快適に

140℃から200℃まで4段階の温度調整が可能で、髪質や気分に合わせて使い分けられます。さらに30分自動電源オフ機能付きで、うっかり防止にも安心。

327gと軽量設計で手首への負担も少なく、360°回転コードで操作もスムーズ。初心者でも扱いやすい工夫が満載です。

毎日のスタイルに寄り添う新定番アイロン

「INGRACE Velena curl iron」は、忙しい朝もサッと使える操作性と、髪をいたわる高機能性を兼ね備えた理想のカールアイロン。

13,200円（税込）という価格で、サロン級の仕上がりを自宅で叶えられるのも嬉しいポイントです。ブラックとグレージュの2色展開で、インテリアになじむおしゃれなデザインも魅力。

髪を大切にしながら毎日をもっと楽しみたい女性にぴったりの新定番アイテムです♡