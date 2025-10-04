滋賀県日野町大窪の近江日野商人館は、面白い形の野菜を撮影してユーモアたっぷりのタイトルをつける「おもしろ・おかしい野菜の写真展」の作品を募集している。

応募作品は１１月１５日〜１２月１４日、同館で展示し、来場者の投票で優秀作品を決める。応募締め切りは３１日。

写真展は、野菜を作っている農家から「面白い形の野菜がとれたので、見てもらう機会を作ってほしい」と頼まれた、満田良順館長（７８）が発案。毎年の名物企画となり、今年で１１回目になった。

これまでの優秀作品には、唇のようなサツマイモ「キスミー」、人の足のように枝分かれしたダイコン「美白美脚」、ジャンケンするニンジン「パーとチョキ」、外へ出ようとする姿のニンジン「逃げちゃダメ！」などが選ばれている。

自分で収穫したり、店で買ったりした野菜や果物を写真に撮り、ふさわしいタイトルをつけて応募する。彫刻したり、彩色したりする加工は不可。１人何点でも応募できる。同館担当者の北川政子さんは「その野菜！ちょっと待って！捨てないで！」と応募を呼びかけている。

応募は、プリントした写真（Ｌサイズ）かデータに、タイトル、住所、氏名、電話番号を書き、持参か郵送（〒５２９・１６０３ 日野町大窪１０１１）またはメール（hino-syounin@alpha.ocn.ne.jp）で近江日野商人館へ。

問い合わせは同館（０７４８・５２・０００７）。