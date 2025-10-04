¡Ö¤Þ¤¿¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡©¡×Ì¡²è³¦àÉÔÏ·¤Îµð¾¢á¹ÓÌÚÈôÏ¤É§à65ºÐ¤Î¶á±Æá¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¡×
¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡À¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î¹ÓÌÚÈôÏ¤É§(65)¤Î¶á±Æ¤¬SNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿Ì¡²è²È¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¥Þ¥ê(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Î¥Ç¡¦¥ä¥ó¥°Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬Å¸¤Ë¤Æ¡¡¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÀèÀ¸¤È»ä(9·î25Æü)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¿§¤â¤ªÂ·¤¤¤ÇÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢SNS¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹ÓÌÚ¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¹ÓÌÚÀèÀ¸¤Þ¤¿¼ãÊÖ¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥·¥ï¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¤¾¡©¡©¡×¡ÖËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¹ÓÌÚ¤Ï¡¢1986Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂåÉ½ºî¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤¬Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯2000ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï·Ý½ÑÁª¾©Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ( ¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½ÑÉôÌç)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£