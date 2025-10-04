¡ÖÂ©»Ò¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Í¡×¥À¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¤ÎÂ©»Ò¡¢21ºÐÇÐÍ¥à½é¼Ì¿¿½¸áÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÂ©»Ò¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×
¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½é¼Ì¿¿½¸¡ÖÌîÂ¼¹¯ÂÀ 1st¼Ì¿¿½¸ ¶Çµª(¤¢¤«¤Ä¤)¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ÎÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîÂ¼¹¯ÂÀ1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖÁá¤¯³§ÍÍ¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡Ä!!¡¡È¯Çä¤Ï10/24( ¶â)¤Ç¤¹!¡¡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿É½»æ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌîÂ¼¤Î´é¤¬Âç¤¤¯ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤Îà¥É¥¢¥Ã¥×á¥·¥ç¥Ã¥È¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÆ·¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡ÖÉã¤Á¤ã¤ó¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Í¡Á¡×¡ÖÉ½»æ¹¯ÂÀ¤¯¤ó¤Î¤ª´é¥É¥¢¥Ã¥×´ò¤·¡¼¡¼¡¼¡¼µã¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡¢¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤ë»ä¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ·¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡¡Ãæ¿È¤âÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤è¡Á!¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÌòÊÁ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥ ÂôÂ¼°ì¼ù(58)¤ÎÆóÃË¡£¥á¥ó¥º¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡×(2024Ç¯¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×(24Ç¯¡¢TBS)¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£