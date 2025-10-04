¡Ú´¶Æ°¡Û¿·ÊÆ¤ÎÈ¢¤Ë¡Ö¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×ÇÀ²È¤¬¤³¤Ã¤½¤ê½ñ¤Â¤·¤¿à¸¬µõ¤Ê¸ÀÍÕá¤Ë¡Ö²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿ÍÊÁ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
³«ÉõÄ¾Á°¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡ª¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÄ¹À¥¤Û¤Î¤«¤µ¤ó(@nagase_h)¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¿´¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¾¥¹¥ÝWEB ¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¿·ÊÆ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥À¥ó¥Ü¡¼¥ëÈ¢¡£°ì¸«¡¢¤Ê¤ó¤ÎÊÑÅ¯¤â¤Ê¤¤ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸¬µõ¤Ç²¹¤«¤¤¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·³ã¤ÎË¤«¤Ê¿å¤È¡Ø»ä¤Î¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¤È¡ÙÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢¡Ö»ä¤Î¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¤È¡×¤ÎÉôÊ¬¤ÏÍ¾Çò¤Ë¼ê½ñ¤¤Çµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ¢¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸»ú¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËèÇ¯Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ªÊÆ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤À¤±¡×¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¤¤Þ¤°¤ì
¡¡¤³¤Î¤ªÊÆ¤Ï¡¢Ä¹À¥¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÌ¤¬¼êÇÛ¤·¤Æ¿·³ã¤«¤éËèÇ¯Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÇ¯¤âÆ±¤¸¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤â¼ê½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÎÇ¯¤À¤±¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄ¹À¥¤µ¤ó¡£
¡¡¤³¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Îµ÷Î¥´¶¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤ë¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤À¤±¡×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ëÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¸¬µõ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸¬µõ¤ÊÇÀ²È¤µ¤ó¡Ä¡ª¡×¡Ö¼ê½ñ¤¤Î¤Ò¤È¸À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¡×¤¬°é¤ó¤À¿·ÊÆ¤ÎÌ£¤ËÂç´¶¼Õ
¡¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¡Ö¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ªÊÆ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÇ¯ÂçÊÑ¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÊÆ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÇÀ²È¤µ¤ó¤ËÂç´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¡¢°ìÎ³°ìÎ³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤È¼ê´Ö²Ë¤ò´¶¤¸¡¢Ì£¤ï¤¤¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤Î¡Ö¾¯¤·¤ÎÅØÎÏ¡×¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¹â¤ÎÉ÷Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢£Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆü¾ï¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤òÄÖ¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È
¡¡¤³¤Î¿´²¹¤Þ¤ë½ÐÍè»ö¤òÅê¹Æ¤·¤¿Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥È¤â¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà½÷¤¬ÉáÃÊ¤«¤éÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä¹À¥¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤ÎnoteÁÏºîÂç¾Þ¥¨¥Ã¥»¥¤ÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤òÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¤â¤È¤Ë¡¢11·îÃæ½Ü¤Ë½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¶á¡¹¾ÜºÙ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢X¤änote¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×(X@nagase_h¡¢note¡¡https://note.com/nghngh)
¡¡ÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¸¬µõ¤Ê°ì¸À¤¬·Ò¤¤¤À²¹¤«¤¤´Ø·¸¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÄ¹À¥¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤ä¿©ºà¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤äºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ä¹À¥¤Û¤Î¤«¤µ¤ó(@nagase_h)
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£