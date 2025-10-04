乃木坂46の元メンバーでプロ雀士、麻雀カフェ経営者・中田花奈（31）が4日までに更新されたYouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」にゲスト出演。麻雀を始めるきっかけについて語る場面があった。

この日は、同じアイドル出身でプロ雀士という共通点がある女優・浅香唯とキャンプをしながら語り合うという企画が配信された。

浅香がキャンプで作りたかったホットサンドが焼き上がるまで2人の質問タイムとなった。浅香は「どうして麻雀を好きになったの？麻雀を知るきっかけは何だったの？」と尋ねた。

中田が麻雀を知るきっかけは、麻雀とは全く関係ない舞台に出演した際の一つのセリフだったと明かした。「その舞台のセリフに“数え役満”という言葉があって、意味を理解してからセリフを言いたいと思って調べたのがきっかけでした」と説明した。

浅香は「“数え役満”にそんな魅力ある！？」と笑顔を見せると、中田は「たぶん、セリフ的には徳が重なってマックスな状態の例えだったと思う」と返答した。

さらに「ウィキペディアとかで調べてもルールが分からないと意味がわからなくて…ルール覚えないとこのセリフが理解できないかもと思ったのがきっかけでした」と語った。