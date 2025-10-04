¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¡Ä·èÁªÅêÉ¼Á°¤Ë±éÀâ
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸å·Ñ¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£´Æü¡¢Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢£±°Ì¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È£²°Ì¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡·èÁªÅêÉ¼Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾®Àô»á¤Î±éÀâ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢°©Âô°Ñ°÷Ä¹»Ï¤á¡¢Áª´É¤Î°Ñ°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÅÞ¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ò£±£²Æü´ÖÁ´¹ñÃÏÊý¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏÊýÁÈ¿¥¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¡¢¤³¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¡¢º£²ó¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¡£ÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±Ç¯Á°¡¢»ä¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡¢Ì¤½Ï¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î£±Ç¯¸å¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¾¯¤·¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢£±Ç¯Á°¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·è¤·¤Æ¸«¼Î¤Æ¤º¡¢Î¥¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÃç´Öºî¤ê¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¤â¤·¤âÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ëÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡£´¸õÊä¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡££´¸õÊä¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢£±¿Í£±¿ÍÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢µóÅÞÂÖÀª¤òºî¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»ä¤¬ÁÊ¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹â¤ÎÂÐºö¡¢¼£°Â¤ÎÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉÔ°Â¡£°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌîÅÞ¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤ò»ä¤ÏÉ¬¤ººî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Æü¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢£²£°£°£¹Ç¯¤Î»ä¤¬½éÅöÁª¤Î¸å¤Ë¡¢¤³¤Î£¸³¬¥Û¡¼¥ë¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¹ñ²ñµÄ°÷À¸³è¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÁíºÛÁª¤ÏÃ«³ÀÁíºÛ¤ÈÀ¾Â¼¹¯Ì¤µ¤ó¤È²ÏÌîÂÀÏº¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁª¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜÁíÍý¤ÈÀÐÇËÁíÍý¤¬Àï¤ï¤ì¤¿¤¢¤ÎÁíºÛÁª¤â´Þ¤á¡¢º£¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÁíºÛÁª¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¤Ëº£»ä¤¬Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÁíºÛÁª¤Ç³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ò·è¤·¤Æ¸õÊä¼Ô´Ö¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä¡¢¤Þ¤¿°ã¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íÂç¤¤ÊÊý¸þÀ¤Ç²æ¡¹¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í»ÏÂ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³§¤µ¤óÁ´°÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò°ì¤Ä¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éºÇ¸å¤Î¿³È½¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡££±£²Æü´Ö¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¤´°§»¢¤ÈÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£